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Учитесь чинить, собирать и настраивать компьютеры и стройте собственную империю. В игре более глубокая симуляция, улучшенный режим карьеры и новые возможности персонализации. Постройте величайший ПК в своей жизни из реалистичных комплектующих более 40 настоящих марок!
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Сегодня, 01:03
ARMA 3 — это новый виток в жанре тактических военных симуляторов от независимой студии Bohemia Interactive, создателей нашумевшей Operation Flashpoint.
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Вчера, 13:13
Отправленный на поиски пропавшего миллиардера на отдаленном острове, вы попадаете в ад, кишащий каннибалами. Создавайте, стройте и боритесь за выживание в одиночку или с друзьями в этом новом ужасающем симуляторе выживания с открытым миром.
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Вчера, 11:46
Rustler v. 1.13.13 [Папка игры] (2021)
Обновлено
Rustler - это игра в жанре экшен с открытым миром и видом сверху, которая отдает дань уважения старому доброму стилю и игровому процессу GTA и сочетает его с исторически неточным средневековым сеттингом. Играй в роли Гая, родители которого не были слишком сообразительными. Испытай феодальную несправедливость, инквизицию, охоту на ведьм и присоединись к Большому турниру. Встречай отважных, но невероятно глупых рыцарей. Выполняй множество запутанных миссий и квестов или игнорируй то чего хотят
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Вчера, 11:09
Haydee 2 v.1.0.16.1073 [Архив] (2020)
Обновлено
Гайде II, как и ее предшественник, это игра о героине, запертой в странном комплексе без единого намека, что происходит или как из него выбраться. Это новый лабиринт из 6 тематических секций и 160 локаций, полный врагов, загадок и спрятанных предметов, где ваши единственные друзья - это пистолет, смекалка и менеджмент инвентаря.
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Вчера, 00:10
Вас отправляют на враждебную планету с одной миссией: сделать ее пригодной для жизни людей. Вам придется выживать, собирать ресурсы, строить свою базу и машины, чтобы нагреть планету, создать атмосферу с достаточным количеством кислорода и, в конечном итоге, засрать самим собой всю планету.
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1-03-2023, 22:00
Gone Rogue - это стелс-экшен с элементами тактической RPG. Вживитесь в роль вора из городских трущоб. Скрываясь в тенях, проскальзывайте незамеченным мимо врагов, проникайте за любые запертые двери и уносите с собой богатую добычу.
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1-03-2023, 21:16
Scars Above — научно-фантастический экшн-шутер с перспективой от третьего лица. Захватывающий сюжет, решение сложных головоломок и исследование таинственной планеты подарят вам радость первооткрывателя!
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1-03-2023, 20:36
Aquatico v.1.011.3 [Папка игры] (2023)
Обновлено
Aquatico - это градостроительный симулятор на выживание, действие которого разворачивается под водой. Постройте свой город на дне океана, приспосабливаясь к условиям подводной жизни.
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1-03-2023, 17:45
Лос-Сантос – город солнца, старлеток и вышедших в тираж звезд. Некогда предмет зависти всего западного мира, ныне это пристанище дрянных реалити-шоу, задыхающееся в тисках экономических проблем. В центре всей заварухи – троица совершенно разных преступников, отчаянно пытающихся ухватить удачу за хвост в непрекращающейся борьбе за место под солнцем. Бывший член уличной банды Франклин старается завязать с прошлым. Отошедший от дел грабитель банков Майкл обнаруживает, что в честной жизни все не
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1-03-2023, 01:24
Burnhouse Lane v.1.1.6 [Архив] (2022)
Обновлено
Burnhouse Lane расскажет историю Энджи Уэзер, смертельно больной медсестры, пытающейся решить пять невыполнимых задач, чтобы вернуть себе жизнь. Решайте головоломки, заводите друзей и врагов, убегайте, прячьтесь и сражайтесь в этом темном приключении, которое отправит вас в путешествие в потусторонний мир и обратно.
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28-02-2023, 19:21