Rustler - это игра в жанре экшен с открытым миром и видом сверху, которая отдает дань уважения старому доброму стилю и игровому процессу GTA и сочетает его с исторически неточным средневековым сеттингом. Играй в роли Гая, родители которого не были слишком сообразительными. Испытай феодальную несправедливость, инквизицию, охоту на ведьм и присоединись к Большому турниру. Встречай отважных, но невероятно глупых рыцарей. Выполняй множество запутанных миссий и квестов или игнорируй то чего хотят